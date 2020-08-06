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Попов вернулся к тренировкам – защитник Динамо работает с определенными ограничениями

08:00 - Читати українською
Попов вернулся к тренировкам – защитник Динамо работает с определенными ограничениями
Денис Попов / Фото ФК Динамо

Тренерский штаб Мирчи Луческу получил хорошие новости из лазарета Динамо.

Врачи киевского клуба позволили Денису Попову тренироваться в общей группе, но с определенными ограничениями в работе с мячом, сообщает официальный сайт Динамо.

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Недавно 21-летний защитник получил мышечную травму. Напомним, уже 7 августа на Динамо ожидает первый спарринг под руководством нового тренера Мирчи Луческу, соперником киевлян станет Верес.

По итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, что позволяет киевлянам сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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