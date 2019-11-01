Попов: Ісмаїлі хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні

Захисник Динамо Денис Попов поділився емоціями від переможного матчу з Шахтарем у Кубку України.

"Якою була установка Михайличенка на гру? Особисто мені тренер говорив про те, що не варто сильно переживати з приводу майбутньої гри. Нам треба було грати у свою гру, надійно відпрацювати в обороні і постаратися результативно провести поєдинок в атаці, адже ми грали при рідних вболівальниках і дуже хотіли їх потішити. Задоволений, що все в підсумку так і вийшло.

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З боку видніше, чи легко нам було протистояти Шахтарю. Але насправді матч вийшов складним, Шахтар намагався забити гол і теж вирішити своє завдання. Нам було нелегко, набігалися у цьому матчі достатньо.

Вся команда у гірників пристойна. Але, з найнебезпечніших я б виділив атакуючих футболістів Шахтаря – Тайсона, Марлоса і Мораєса.

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Шанувальники Шахтаря вважають, що в першому таймі я занадто грубо обійшовся з захисником суперників Ісмаїлі. Уболівальники Динамо теж можуть сказати, що там було все в межах жорсткої, обопільної боротьби. У тому моменті Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні", – сказав Попов в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Кубка України Динамо у доданий час переграло Шахтар 2:1 і пробилось до 1/4 фіналу турніру.

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