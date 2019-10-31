toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса

08:00 2442 Читать на русском
Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса
Денис Попов / Фото Футбол 24

Захисник Динамо Денис Попов емоційно прокоментував перемогу над Шахтарем в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Емоції? Не можу зараз їх описати. Радий, що забив і допоміг рідному клубу. Ми виграли – це найголовніше. Думаю, хлопці втомилися. Я теж дуже втомився. Можу сказати по собі. Для мене це був дуже важкий матч у фізичному плані. А на початку і в психологічному. Не думав, що будемо грати 120 хвилин. Але так вийшло. Пенальті ми не тренували. Готувалися як зазвичай. Як до чергового матчу.

Динамо – Шахтар: Попов розбив обличчя Ісмаїлі – моторошне відео інциденту

Я забив в стилі Рамоса? Так, саме в його стилі (посміхається). Не намагаюся бути на нього схожим, але мені подобається цей гравець. Він капітан і лідер своєї команди. Мені до нього дуже далеко, але нас не можна порівнювати.

Я дуже хотів забити і в попередніх матчах, але не виходило. Сьогодні шукав моменти, але не міг зустрітися з м'ячем. А потім відчув, куди потрібно бігти. Не вважаю себе героєм. Сьогодні були всі героями", – сказав Попов в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал

blog_ava
Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв
01:13
18878
Теги
Динамо Динамо Кубок України Динамо - Шахтар Денис Попов Денис Попов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
38
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук