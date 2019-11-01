Попов: Исмаили хотел меня ударить, но в итоге оказался на газоне

Защитник Динамо Денис Попов поделился эмоциями от победного матча с Шахтером в Кубке Украины.

"Какой была установка Михайличенко на игру? Лично мне тренер говорил о том, что не стоит сильно переживать по поводу предстоящей игры. Нам надо было играть в свою игру, надежно отработать в обороне и постараться результативно провести поединок в атаке, ведь мы играли при родных болельщиках и очень хотели их порадовать. Доволен, что все в итоге так и получилось.

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Со стороны виднее, легко ли нам было противостоять Шахтеру. Но на самом деле матч получился сложным, Шахтер пытался забить гол и тоже решить свою задачу. Нам было нелегко, набегались в этом матче достаточно.

Вся команда у горняков приличная. Но, среди самых опасных я бы выделил атакующих футболистов Шахтера – Тайсона, Марлоса и Мораеса.

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Поклонники Шахтера считают, что в первом тайме я слишком грубо обошелся с защитником соперников Исмаили. Болельщики Динамо тоже могут сказать, что там было все в пределах жесткой, обоюдной борьбы. В том моменте Исмаили сам хотел меня ударить, но в итоге оказался на газоне", – сказал Попов в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины Динамо в добавленное время переиграло Шахтер 2:1 и пробилось в 1/4 финала турнира.

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