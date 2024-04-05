В динамовской семье скоро появится еще один потенциальный футболист.

Защитник Динамо Денис Попов и его возлюбленная Дарья узнали пол будущего ребенка. Пара устроила гендер-пати, на которую были приглашены родственники и игроки "бело-синих".

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После нажатия импровизированной кнопки в небо взлетели конфетти синего цвета, намекая на рождение мальчика.

Интересно, что накануне Денис дал интервью официальному сайту Динамо, в котором заверил, что они с женой не будут разглашать пол будущего ребенка вплоть до его появления на свет.

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