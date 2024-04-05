Попов узнал пол будущего ребенка – защитник Динамо обещал хранить тайну до рождения
22:50 - Читати українською
В динамовской семье скоро появится еще один потенциальный футболист.
Защитник Динамо Денис Попов и его возлюбленная Дарья узнали пол будущего ребенка. Пара устроила гендер-пати, на которую были приглашены родственники и игроки "бело-синих".
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После нажатия импровизированной кнопки в небо взлетели конфетти синего цвета, намекая на рождение мальчика.
Интересно, что накануне Денис дал интервью официальному сайту Динамо, в котором заверил, что они с женой не будут разглашать пол будущего ребенка вплоть до его появления на свет.
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