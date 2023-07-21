Атакувальний півзахисник Бенфіки Давід Нерес не зможе допомогти своїй команді у грі з Порту в рамках Суперкубку Португалії, який відбудеться 8 серпня. Як інформує Mais Futebol, бразилець був покараний однією грою дискваліфікації за образу Порту та Спортінга під час святкування "орлами" виграшу чемпіонського титулу.

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Інцидент потрапив на відеозапис, який послужив головним доказом. Дисциплінарна рада Федерації футболу Португалії покарала Нереса лише однією грою дискваліфікації з тієї причини, що в нього немає впевненості у справжності чи достовірності відповідного відеозапису.

Крім дискваліфікації, Нереса було оштрафовано на 510 євро.

На відеозаписі Нерес вигукував на адресу Отавіо (Порту) та Поте (Спортінг) нецензурну лексику, використовуючи такі вислови як "лайно" та "поплач, крихітко".

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