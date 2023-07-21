Атакующий полузащитник Бенфики Давид Нерес не сможет помочь своей команде в игре с Порту в рамках Суперкубка Португалии, который состоится 8 августа. Как информирует Mais Futebol, бразилец был наказан одной игрой дисквалификации за оскорбления Порту и Спортинга во время празднования "орлами" выигрыша чемпионского титула.

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Инцидент попал на видеозапись, которая послужила главным доказательством. Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии наказал Нереса всего лишь одной игрой дисквалификации по той причине, что у него нет уверенности в подлинности или достоверности отчётной видеозаписи.

Помимо дисквалификации Нерес был оштрафован на 510 евро.

На видеозаписи Нерес выкрикивал в адрес Отавио (Порту) и Поте (Спортинг) нецензурную лексику, используя такие выражения как "отстой" и "поплачь, детка".

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