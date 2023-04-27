В рамках програми дня у 33-му турі АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Англії 2022/23, 33-й тур

Евертон – Ньюскасл – 1:4

Голи: Макніл, 80 – Вілсон, 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81

Саутгемптон – Борнмут – 0:1

Гол: Таверньє, 50

Віталій Миколенко став причетним до першого пропущеного гола Евертона у домашньому матчі з Ньюкаслом. Саме українець не встиг накрити добивання від Вілсона. Після цього його команда пропустила ще три рази, але аж в середині другого тайму – зате дуже швидко, всього за 9 хвилин. На щастя, вини екс-динамівця у них не було.

Особливо ефектним виявився гол Ісака. Александер за хвилину після появи на полі пройшов по флангу й зайшов у штрафний, кілька разів обігравши трьох захисників "ірисок", після чого виконав результативний простріл. Можливо, Миколенко його б перехопив, однак рикошет від партнера унеможливив перехоплення.

Зате господарі відзначились голом, забитим прямим ударом з кутового – це Макніл здивував "Гудісон". Фінальний свисток зафіксував перемогу Ньюкасла з рахунком 4:1 "Сороки" залишаються третіми, а Евертон не зумів покинути зону вильоту, тримаючись на передостанній позиції.

Статистика передач Миколенка. xT received – гострота прийнятих передач (показує якість відкривань)

Оборонна статистика Миколенка. 7 повернень м'яча, 2 перехоплення, 2 виноси, 1 винос головою

У паралельному поєдинку Борнмут мінімально переміг Саутгемптон. "Вишеньки" відірвались від зони вильоту на 7 очок, однак для українців важливішим став вихід Забарного – Іллю випустили на 67-й хвилині. Цього разу наш земляк тримався гідно, не допустивши грубих помилок.

Загалом, Ілля за 30 хвилин провів одне єдиноборство (переможне), дві паси з просуванням (один точний) і чотири передачі загалом (три точні). Також в його активі одне успішне відбирання й одна втрата м'яча – сумарно вісім дотиків.

Його команда таки пропустила гол на 90-й хвилині, однак його не зарахували через мінімальний офсайд у Адамса. Забарний не підвів, тримаючи свого футболіста – провалився його партнер Мефам. Ось таким от вийшов другий матч Іллі в АПЛ.

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