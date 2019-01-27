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Умер спортивный комментатор Сергей Дерепа – он комментировал легендарный гол Шевченко в Лужниках

27 января 16:00 844 Читати українською
Умер спортивный комментатор Сергей Дерепа – он комментировал легендарный гол Шевченко в Лужниках
Сергей Дерепа / Фото из соцсетей

На 64-м году жизни умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа.

26 января ушел из жизни украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа, у него оторвался тромб, сообщил журналист Валентин Щербачев в facebook.

Дерепа родился в 1955 году. Он работал спортивным комментатором на украинском телевидении в 1980-2000-х годах.

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Легендарный комментатор озвучивал различные спортивные события, но неоднократно заявлял, что футбол является его любимой игрой.

Похоронят Дерепу 29 января.

9 октября 1999 года именно Сергей Павлович озвучил на всю Украину легендарный гол Андрея Шевченко в ворота сборной России, который в итоге вывел "желто-синих" в плей-офф Евро-2000.

Теги
футбольные комментатори Сергей Дерепа
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