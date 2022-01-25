Сумну звістку повідомила прес-служба Королівської футбольної асоціації Нідерландів. Віму Янсену було 75 років. Минулої осені він випустив автобіографію, де зізнався, що хворіє на деменцію.

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У статусі гравця півзахисник виступав переважно за Фейєнорд, також грав у Аяксі та Вашингтоні. Зі збірною Янсен двічі вигравав срібло на чемпіонатах світу та одного разу – бронзові медалі чемпіонату Європи. Загалом за національну команду провів 65 матчів, забив один гол.

Як тренер Вім Янсен робив чемпіоном рідний Фейєнорд, а з Селтіком виграв чемпіонат та Кубок Шотландської ліги.

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