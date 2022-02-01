Напередодні 80-річного Дзампаріні доставили у лікарню через погіршення здоров'я після перитоніту. Він помер у клініці Котіньйола в провінції Равенна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Мауріціо Дзампаріні заслужив славу одіозного президента за 16 років, протягом яких він керував Палермо. За цей час функціонер звільнив 43 тренерів. Однак саме з ним команда повернулася в Серію А та навіть грала у єврокубках. У його Палермо зародилися майбутні зірки європейського футболу – Кавані, Пасторе, Дибала та інші.

Цікаво, що Дзампаріні спочатку все це планував робити в іншому місці. Він також був президентом Венеції, яку також підняв у Серію А, але покинув клуб через небажання влади виділити землю для побудови стадіону. Після того "луганарі" майже відразу вилетіли з еліти, куди повернулися лише минулого року.

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