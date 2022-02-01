Накануне 80-летнего Дзампарини доставили в больницу из-за ухудшения здоровья после перитонита. Он скончался в клинике Котиньола в провинции Равенна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Маурицио Дзампарини заслужил славу одиозного президента за 16 лет, в течение которых он руководил Палермо. За это время функционер уволил 43 тренера. Однако именно с ним команда вернулась в Серию А и даже играла в еврокубках. В его Палермо зародились будущие звезды европейского футбола – Кавани, Пасторе, Дибала и другие.

Интересно, что Дзампарини поначалу все это планировал делать в другом месте. Он также был президентом Венеции, которую также поднял в Серию А, но покинул клуб из-за нежелания властей выделить землю для постройки стадиона. После этого "луганари" почти сразу вылетели из элиты, куда вернулись только в прошлом году.

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