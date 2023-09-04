Гравці Роми відповіли Жозе Моурінью на його претензії вперше за два роки.

Після поразки від Мілана головний тренер Роми Жозе Моурінью відмовився від спілкування з пресою. Як інформує Radio Radio, це рішення стало наслідком спілкування тренера зі своїми підопічними на підвищених тонах у роздягальні.

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Повідомляється, що Моурінью звинуватив своїх гравців у поганій грі, а ті, своєю чергою, зажадали від тренера більше тактичних ідей – футболістам Роми не подобається нинішній ігровий стиль, нав'язаний тренерським штабом.

Згідно з джерелом, Моурінью не вперше звинувачує своїх гравців після поразки. Однак уперше за два роки гравці Роми відплатили португальцю тією ж монетою.

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