Колишній оборонець збірної Англії та Лідса – Террі Купер – пішов із життя у віці 77 років.

Сумну новину повідомив офіційний сайт Лідса, за який Купер дебютував у 19-річному віці, провів 351 поєдинок та став чемпіоном Англії-1969. Роком раніше Террі виграв і Кубок Англії – саме його гол на Вемблі у першому таймі приніс "павичам" перемогу над Арсеналом.

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Купер виступав на позиції лівого захисника, хоча починав як форвард. Пограв за рідний Лідс, Брістоль Сіті, Брістоль Роверс і Донкастер. За національну збірну Англії дебютував у 1969 році та зіграв 20 поєдинків.

Террі Купера досі вважають одним із найкращих лівих оборонців в історії Лідса.

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