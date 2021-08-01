Бывший защитник сборной Англии и Лидса – Терри Купер – ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Печальную новость сообщил официальный сайт Лидса, за который Купер дебютировал в 19-летнем возрасте, провел 351 поединок и стал чемпионом Англии-1969. Годом ранее Терри выиграл и Кубок Англии – именно его гол на Уэмбли в первом тайме принес "павлинам" победу над Арсеналом.

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Купер выступал на позиции левого защитника, хотя начинал как форвард. Поиграл за родной Лидс, Бристоль Сити Бристоль Роверс и Донкастер. За национальную сборную Англии дебютировал в 1969 году и сыграл 20 поединков.

Терри Купера до сих пор считают одним из лучших левых защитников в истории Лидса.

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