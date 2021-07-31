Аякс повідомив жахливу новину про втрату одного з вихованців академії.

У автомобільній катастрофі загинув 16-річний нападник Ноа Гессер, інформує офіційний сайт амстердамського клубу.

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Трагедія трапилась вечором п'ятниці (30 липня). Ноа був в автомобілі разом зі своїм братом, який також помер. На найближчий товариський матч Аякс одягне чорні пов'язки, щоб вшанувати пам'ять юного вихованця.

Гессер опинився в структурі Аякса три роки тому. Цього літа його перевели до команди U-17, однак зіграти бодай один матч йому не судилося.

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