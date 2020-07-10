Помер легендарний екс-капітан Шахтаря, який приводив команду до перемоги в Кубку України

8 липня не стало Володимира Салькова, який у складі донецького Шахтаря вигравав Кубок СРСР та Кубок України. Колишньому капітану та тренеру "гірників" було 83 роки.

Володимир Сальков помер на 84-му році життя. У складі "гірників" він провів 259 матчів та забив 3 голи. Сальков був капітаном команди, яка двічі поспіль вигравала Кубок СРСР – у 1961-му та 1962 роках, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Виступав на позиції захисника, а загалом віддав "гірникам" 8 років кар'єри гравця. З 1974-го по 1978 рік та у 1995-му Володимир Максимович був старшим тренером донеччан. Під його керівництвом команда зіграла 188 матчів. До слова, в 1995 році Сальков привів Шахтар до перемоги в Кубку України, обігравши Дніпро в серії пенальті.

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