Помер легенда Динамо Трошкін – він брав з киянами Кубок кубків 1975 року

Пішов з життя провідний захисник Динамо 70-их Володимир Трошкін.

Видатного гравця київського клубу і збірної СРСР не стало на 73 році життя, інформує офіційна сторінка збірної України серед ветеранів у Facebook.

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Трошкін розпочинав кар'єру в єнакієвському Шахтарі, після чого був сезон у складі київського СКА. Головним клубом для захисника стало Динамо. За дев'ять років у футболці "біло-синіх" (1969 – 1977) Володимир Трошкін провів у всіх офіційних турнірах 273 матчі, забивши 27 голів. В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка СРСР та володаря Суперкубка Європи й Кубка володарів Кубків 1975 року.

Успіхів Трошкін досягнув і в збірній СРСР – ставав срібним призером Євро-72, а з олімпійською командою брав "бронзу" ігор 1976 року в Монреалі.

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