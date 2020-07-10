Умер легендарный экс-капитан Шахтера, который приводил команду к победе в Кубке Украины

8 июля не стало Владимира Салькова, который в составе донецкого Шахтера выигрывал Кубок СССР и Кубок Украины. Бывшему капитану и тренеру "горняков" было 83 года.

Владимир Сальков умер на 84-м году жизни. В составе "горняков" он провел 259 матчей и забил 3 гола. Сальков был капитаном команды, которая дважды подряд выигрывала Кубок СССР – в 1961-м и 1962 годах, информирует официальный сайт Шахтера.

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Выступал на позиции защитника, а в целом отдал "горнякам" 8 лет карьеры. С 1974-го по 1978 год и в 1995-м Владимир Максимович был старшим тренером дончан. Под его руководством команда сыграла 188 матчей. К слову, в 1995 году Сальков привел Шахтер к победе в Кубке Украины, обыграв Днепр в серии пенальти.

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