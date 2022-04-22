Виктор Александрович Звягинцев скончался на 72-м году жизни, сообщает официальный сайт Шахтера.

Причины смерти экс-защитника не указываются. Родившийся в Донецке Звягинцев был чемпионом СССР среди юношей (1968). С 1970 года выступал за главную команду Шахтера, в первом же сезоне выиграв приз "Лучшему дебютанту".

Умер экс-игрок и тренер Шахтера

Всего за восемь сезонов отыграл в составе "горняков" 175 матчей, стал обладателем Кубка СССР (1980) и дважды – серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979). Трижды оказался в списке лучших футболистов сезона.

Кроме Шахтера, Звягинцев выступал и за Динамо (1976) ради участия в Олимпийских играх. Провел за киевлян пять матчей, а на Олимпиаде стал бронзовым призером в составе сборной СССР.

После завершения карьеры игрока Звягинцев стал футбольным арбитром. Отработал 279 матчей. С 1994 года руководил Федерацией футбола Донецка и являлся фигурантом скандала. Звягинцев остался работать в оккупированном Донецке, агитировал за "ДНР" и поддерживал сепаратистов, за что был уволен из УАФ.

К слову, зятем Звягинцева является Виктор Онопко – бывший капитан российской футбольной сборной.

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