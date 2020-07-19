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Помер легендарний екс-гравець Севільї, який увійшов в історію клубу

17:05 - Читать на русском
Помер легендарний екс-гравець Севільї, який увійшов в історію клубу
Помер Бірі Бірі – колишній гравець Севільї / офіційний сайт клубу

Пішов із життя Альхаджі Момодо Нджі, більш відомий як Бірі Бірі. Колишньому півзахиснику Севільї було 72 роки.

Бірі Бірі був першим темношкірим легіонером в історії Севільї. Він перебрався до лав нервіонців у 1973-му з Данії. Також Альхаджі Момодо Нджі став першим футболістом із Гамбії, який професіонально виступав за кордоном.

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Днями він був прооперований у Сенегалі, але так і не зміг оговтатися. Бірі Бірі було 72 роки, повідомляє офіційний сайт Севільї.

У складі Севільї Бірі Бірі провів 5 років. Зіграв 109 матчів та забив 34 голи. У 2017 році отримав золотий знак клубу, який вручають гравцям, що залишили пам'ятний слід в історії нервіонців. Заключний поєдинок Ла Ліги проти Валенсії, який пройде сьогодні, розпочнеться з хвилини мовчання. Крім того, гравці Севільї вийдуть на гру з траурними пов'язками.

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