5 жовтня Юрію виповнилось 74 роки, а чотирма днями пізніше він помер, повідомляють донецькі пабліки.

Помер легенда Карпат, який брав історичний Кубок СРСР

Дегтерьов є відомим екскіпером Шахтаря 70-х років. Він вигравав срібні та бронзові медалі чемпіонату СРСР, Кубок країни-1980 і дві золоті медалі юніорського чемпіонату Європи U-18. Загалом в активі колишнього футболіста понад 370 поєдинків за "гірників".

Проте з 2014 року – після вторгнення Росії у Донецьку та Луганські області – перейшов на бік окупантів й брав участь у футбольних заходах на території так званої "ДНР". Також входив до складу футбольного союзу невизнаної республіки.

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