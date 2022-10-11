5 октября Юрию исполнилось 74 года, а четырьмя днями позже он скончался, сообщают донецкие паблики.

Умер легенда Карпат, принимавший исторический Кубок СССР

Дегтерев является известным экс-кипером Шахтера 70-х годов. Он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, Кубок страны-1980 и две золотые медали юниорского чемпионата Европы U-18. Всего в активе бывшего футболиста более 370 поединков за "горняков".

Однако с 2014 года – после вторжения России в Донецке и Луганские области – перешел на сторону оккупантов и принимал участие в футбольных мероприятиях на территории так называемой "ДНР". Также входил в состав футбольного союза непризнанной республики.