Умер легенда Шахтера, который предал Украину ради так называемой "ДНР"
Бывший голкипер Юрий Дегтерев отошел в вечность.
5 октября Юрию исполнилось 74 года, а четырьмя днями позже он скончался, сообщают донецкие паблики.
Умер легенда Карпат, принимавший исторический Кубок СССР
Дегтерев является известным экс-кипером Шахтера 70-х годов. Он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, Кубок страны-1980 и две золотые медали юниорского чемпионата Европы U-18. Всего в активе бывшего футболиста более 370 поединков за "горняков".
Однако с 2014 года – после вторжения России в Донецке и Луганские области – перешел на сторону оккупантов и принимал участие в футбольных мероприятиях на территории так называемой "ДНР". Также входил в состав футбольного союза непризнанной республики.
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