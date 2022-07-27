"Не стало Ростислава Поточняка… Пізно ввечері, 26 липня, на 75-му році життя, не стало одного з найкращих гравців в історії Карпат та українського футболу Ростислава Поточняка... У 1966-1977 рр. Поточняк відіграв у захисті команди 369 ігор (6 голів), поступаючись за цим показником лише Леву Броварському (463 гри).

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Володар Кубка СРСР-1969. Багато років Ростислав Поточняк відіграв і за харківський Металіст, ставши фіналістом Кубка-1983. У 1991 р. Ростислав Мирославович був і головним тренером Карпат. Багато років Ростислав Поточняк передавав свій невичерпний досвід юним футболістам львівського КЗ ДЮСШ Карпати (колишня СДЮШОР-4).

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічная пам’ять… Про дату та час поховання Ростислава Поточняка повідомимо додатково", – написав у Facebook багаторічний прес-аташе Карпат Юрій Назаркевич.

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