Сьогодні донецький Шахтар і київське Динамо дізнаються суперників у груповому раунді ЛЧ. Початок жеребкування – о 18:00 за київським часом. Ми обираємо бажаних і неприємних суперників для українських команд.

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники групового етапу сезону 2020/21

Перший кошик

Баварія, Севілья, Реал, Ліверпуль, Ювентус, ПСЖ, Зеніт, Порту

Відповідно до рішення УЄФА українські та російські команди знову не потраплять в одну групу, тому з Зенітом ми не зіграємо. Вибір хороших і поганих варіантів тут відносний – Шахтарю та Динамо проти цих суперників все одно буде важко.

Поганий варіант: Баварія, Ліверпуль, Реал

Баварія – найсильніша команда Європи. І по грі, і формально. Мюнхенці виграли всі можливі трофеї у цьому році. Гансі Флік побудував потужний механізм, який вже майже рік всіх розносить. Ветерани в ударі, нове покоління інтегроване, прийшла ще одна зірка в особі Сане. Перша за 9 місяців поразка від Хоффенхайма підсвітила проблеми з шириною складу, але скористатися цим не так легко. Потрібно 90 хвилин інтенсивного футболу, відсутність кількох лідерів Баварії та тренер, який знає "ротен" до дрібниць.

Ліверпуль залишається на височенному рівні. У минулому сезоні мерсисайдці рано вилетіли з кубкових турнірів і гарантували собі омріяне чемпіонство, тому кілька останніх місяців прожили без реальної мотивації. Однак негативних наслідків немає – у вересні команда впевнено стартувала в АПЛ. За міжсезоння Ліверпуль став тільки сильнішим: розвантажив баласт і додав якості складу трансферами Тьягу та Жоти. Чемпіон Англії прогресує – тепер елітний пресинг доповнюється елітною позиційною атакою.

Реал невиразно розпочав сезон, але для здобуття результату йому і не потрібно феєрити. Влітку "вершкові" видали майстер-клас зі штампування перемог в енергоощадному режимі, а під час насиченої осені постараються це повторити. Зізу – король адаптацій. Мадрид далеко не ідеальний: є труднощі зі створенням моментів і реалізацією, а Рамос більше б'є пенальті, ніж обороняється. На груповому етапі Реал схильний дарувати очки слабким командам (ЦСКА, Брюгге, раніше Легія), от тільки в наших футболістів мандраж перед таким суперником.

Нормальний варіант: Ювентус, ПСЖ, Севілья

Ювентус не потрапив у першу категорію через тренерську позицію. Андреа Пірло на чолі "б'янконері" інтригує, але не вселяє впевненості у стабільно високих результатах. Експерти з італійського футболу вважають, що таке призначення відбирає в Юве статус фаворита Серії А. Наразі недосвідчений коуч експериментує зі схемами та шукає оптимальні поєднання гравців – команда на стадії перебудови. І цим в окремому матчі можна скористатися.

ПСЖ нарешті показав себе на євроарені – вийшов у фінал ЛЧ і на рівних бився з Баварією. Далі виникли очікувані труднощі. Команда пережила 5-місячний простій, програла великий фінал, втратила капітана, а потім всі зірки під час відпустки підхопили коронавірус. ПСЖ знадобилося 273 хвилини, аби забити перший гол у Лізі 1. Парижани в умовах шаленого графіка повертають форму, але перепади ігрового ритму ще нагадають про себе до кінця року. Як і недоукомплектована оборона.

Севілья поступається топ-клубам у класі, однак в плані організації гри може дати фору. Некрасивий, подекуди примітивний футбол андалусійців обеззброює суперників всіх рівнів. Хулен Лопетегі після карантину програв лише один матч, завоював для клубу чергову Лігу Європи та зупинив у основний час саму Баварію. У Севільї можна буде вигризти пару очок, але надто радіти потраплянню в одну групу з нею не варто.

Найкращий варіант: Порту

По-перше, українські команди не тушуються перед португальцями. Динамо не так давно обігрувало Порту в гостях у ЛЧ, а Шахтар і збірна України в останніх матчах проти Бенфіки та португальського націонала не зазнали жодної поразки.

По-друге, Порту – дійсно найслабший у першому кошику. "Золотий дубль" на внутрішній арені – це добре, але команда Сержіу Консейсау в лютому без шансів вилетіла від Байєра з ЛЄ, а рік тому практично цим же складом не змогла пройти в ЛЧ через бар'єр Краснодара.

Нічого страшного у цих "драконах" немає. Порту стабільно долає груповий етап Ліги чемпіонів, але без подвигів – жеребкування підкидає дуже приємні квартети. Востаннє "синьо-білих" не випустило з групи якраз Динамо.

Другий кошик

Барселона, Атлетіко, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Шахтар, Борусія Дортмунд, Челсі, Аякс

Шахтар потрапив у другий кошик і з цими суперниками не зіграє. Підбираємо варіанти лише для Динамо. Команди з однієї країни на груповому етапі штучно розводять – чемпіон і віце-чемпіон України в один квартет не потраплять.

Поганий варіант: Манчестер Сіті, Барселона, Атлетіко

У Манчестер Сіті сформувалася традиція – щоосені команда їде в Україну на Лігу чемпіонів. Шахтар нарешті уникне зустрічі з Гвардіолою, а от для Динамо така загроза існує. "Містяни" не виглядають настільки монструозно, як два роки тому, помітні проблеми у партнерів і тренерів Олександра Зінченка. Однак Сіті не розучився громити нижчих класом опонентів. Пеп викинув ще 150 млн на підсилення складу, а чудити він починає вже у плей-офф ЛЧ.

Барселона, як і Ювентус, перебудовується. Новий тренер, нові ідеї, Мессі після невдалої втечі. Рональд Куман вичищає склад від непотрібних йому ветеранів і придумує зручні ролі для майбутніх лідерів. Рівень виконавців не дозволить Барсі впасти нижче певного рівня навіть у кризовий для клубу період. Каталонці виходять у плей-офф Ліги чемпіонів виключно з першого місця в групі, а за три попередні осені не зазнали жодної поразки в єврокубках.

Атлетіко катастрофічно погано реалізовував моменти. З появою Луїса Суареса картина зміниться – нарешті креатив Фелікса хтось зможе конвертувати в голи. В усьому іншому банда Дієго Сімеоне й так була в порядку. Наприклад, у "матрацників" третя за якістю оборона в топ-лігах за підсумками минулого сезону. А насичений літній відрізок після карантину Атлетіко пройшов без поразок.

Нормальний варіант: Манчестер Юнайтед, Челсі, Борусія Дортмунд

МЮ і Челсі разом розглядаються в контексті того, хто стане третьою суперсилою в АПЛ. Міжсезоння клуби провели по-різному: лондонці закупилися на 250 мільйонів, а манкуніанці майже не висували ніс на трансферний ринок. Старт сезону показав, що обом ще далеко до Сіті та Ліверпуля.

Френк Лемпард не може миттєво інтегрувати в склад зірок-новачків. Команда виглядає розбитою і незбалансованою, великі дірки в обороні, жах на позиції голкіпера (Менді не встиг переконати). У Динамо ще свіже в пам'яті ганебне побиття 0:8 від Челсі, але зараз, здається, кияни здатні не більше.

Уле Гуннар Сульшер залежний від форми кількох футболістів. Бруну не феєрить – дуже мало креативу, Погба не відпрацьовує без м'яча – розриви в центрі поля, Ліндельоф не тягне гру з високою лінією оборони. А найголовніше, що все це випливає в тих матчах, де Юнайтед – номінальні фаворити.

Складно спрогнозувати, чого чекати від дортмундської Борусії. Поруч з Холандом і Санчо з'явилися ще молодші таланти, яким у 17 років довіряють важливі ролі. Юна драйвова команда: пішла гра – рознесли суперника, не пішла – безпомічно програли середняку. Люсьєн Фавр на тренерській лаві – це більше про розвиток футболістів і цікаві тактичні ідеї, ніж про перемогу в кожному матчі.

Найкращий варіант: Аякс

Аякс впевнено пройшов Динамо Хацкевича в позаминулій кваліфікації Ліги чемпіонів. Не дивно, адже потім та команда добралася до півфіналу, вибивши Реал і Ювентус. Хороші новини в тому, що більшість творців казки відтоді роз'їхалися з Амстердама по елітних клубах і чемпіонатах.

Прогресивний Ерік Тен Хаг залишився біля керма, але змушений будувати нову команду. Підтягуються в основу нові таланти, починають сяяти нові зірки (Гравенберх), проте нинішній Аякс не настільки страшний, як Аякс-2018/19.

Третій кошик

Динамо, Зальцбург, РБ Лейпциг, Інтер, Олімпіакос, Лаціо, Краснодар, Аталанта

Динамо не вистачило однієї позиції, щоб потрапити в другий кошик. Кияни мають найвищий клубний рейтинг у третьому і не зіграють з зазначеними вище командами. Підбираємо варіанти лише для Шахтаря. Традиційне уточнення – "гірникам" не випадуть Динамо та Краснодар.

Поганий варіант: Інтер, Аталанта

З обома командами Шахтар зустрічався протягом минулого сезону. Інтеру донеччани влетіли без натяку на шанси, а Аталанті програли путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Нова зустріч з італійськими колективами буде ще складнішою.

Аталанта набралася єврокубкового досвіду – повторення шокової терапії у вигляді старту в ЛЧ з трьох поразок чекати не варто. Всі лідери залишилися, склад розширився, футболісти дедалі краще розуміють сивого генія Джан П'єро Гасперіні. Жодних передумов для регресу. Аталанта не зраджує собі – на початку нового сезону дві звитяги з вісьмома забитими.

Інтер ще страшніший – чинний віце-чемпіон Італії та, мабуть, головний претендент на Скудетто. Антоніо Конте, знайшовши спільну мову з керівництвом, зберіг посаду і отримав непогане підсилення. Лаутаро Мартінес не поїхав у Барселону, повернулися з оренд досвідчені виконавці – "нерадзуррі" мають глибокий і якісний склад для виконання завдань у кількох турнірах.

Нормальний варіант: Лаціо, РБ Лейпциг, Олімпіакос

Лаціо отримати в групу приємніше. Сімоне Індзагі зліпив чудову команду, але все обмежується основою з 14-15 гравців. Далі – прірва. Куца лава запасних підписала римлянам вирок у літньому марафоні Серії А. Як тільки довелося грати по два матчі на тиждень, мрії про боротьбу за чемпіонство різко випарувалися. Минулої осені Лаціо примудрився не вийти з посередньої групи ЛЄ, а тепер графік буде просто божевільним. У великий успіх "орлів" не віриться.

Півфіналіст ЛЧ у третьому кошику – дивна історія, однак Лейпциг ще освоюється в головному турнірі Європи. Дуже неприємний, але посильний опонент. Саксонці звикають до відсутності Тімо Вернера. Як його замінять Хван і Сьорлот – відкрите питання. Юліан Нагельсманн сміливо експериментує і рідко програє, однак деякі вади Лейпцига (оборона при стандартах, залежність від австрійської пари центрхавів, банальний план Б) подолати не може.

Олімпіакос не рівня представникам топ-чемпіонатів, але Шахтарю може скласти конкуренцію за вихід з групи (не навпаки, тобто фаворитом будуть все-таки "гірники"). Команда планомірно розвивається в рамках обраного стилю, демонструє грамотний футбол. Весняний прохід Арсенала в Лізі Європи був аж ніяк не випадковістю.

Найкращий варіант: Зальцбург

Розпродавши за минулий рік майже всіх, на кого був попит, це міжсезоння Ред Булл провів спокійно. Джессі Марш формує нову боєздатну одиницю. Попередні зразки австрійського чемпіона були грізнішими, але й тепер все виглядає пристойно. Дака забиває не менше за Холанда, а Собослай – чи не головна зірочка периферійних ліг. І все одно проти цього Зальцбурга Шахтар може набирати 6 очок. Не мусить, але може.

Четвертий кошик

Локомотив, Марсель, Брюгге, Борусія М, Істанбул Башакшехір, Мітьюлланд, Ренн, Ференцварош

З Локомотивом українські команди, звичайно ж, не зіграють. Як завжди в останньому кошику затаїлися один-два нейприємні суперники з топ-чемпіонатів, а поруч з ними – відверті аутсайдери.

Поганий варіант: Марсель, Ренн, Борусія М

Срібні медалі зупиненої Ліги 1 – компліментарний підсумок для Марселя. Провансальці не виглядали надпотужно, часто допомагало везіння. Втім, підбір виконавців у них хороший – чого варті Пайє та Товен (Флоріан нарешті повернувся з лазарету). Андре Віллаш-Боаш після тривалих роздумів все ж залишився в клубі, а старт сезону прикрасив побиттям ПСЖ. Взагалі успіхи парижан неабияк заводять принципового суперника. Потрапити під мотивований Олімпік – погана історія.

З Ренном зустрічатися також не хотілось би. Два роки тому Динамо двічі обіграло цього суперника в Лізі Європи, але відтоді бретонці серйозно змінилися, провівши пару активних трансферних кампаній. Основний воротар Менді поїхав рятувати Челсі від Кепи, а от оцінений у 50 млн діамант Камавінга в Реал не втік. За підсумками 5 турів Ренн йде лідером Ліги 1 – лише одна втрата очок, перемоги над прямими конкурентами.

Гладбах за рівнем складу не програє Шахтарю і тим більше Динамо. Є пара ефективних французьких форвардів Плеа-Тюрам, є інтелектуальні гравці збірної Німеччини. Керівництво клубу вгадало із запрошенням тренерського штабу Марко Розе, який оперативно поставив "жеребцям" впізнаваний футбол з акцентом на швидкі атаки. Гучних придбань під ЛЧ Борусія не робила, але завдяки єврокубковим грошам уникла необхідності продавати – це вже успіх.

Нормальний варіант: Брюгге, Істанбул Башакшехір

Брюгге з часу торішньої зустрічі з Динамо майже не змінився в кадровому плані. Той же Ванакен в статусі лідера атак, той же Делі в центрі оборони. За рік під керівництвом Філіппа Клемана команда видала прогрес, на момент зупинки чемпіонату Бельгії Соболь і Ко мали космічну перевагу над конкурентами. У Лізі чемпіонів не зганьбилися в групі з Реалом і ПСЖ (Денніс з Зорі оформив дубль на Сантьяго Бернабеу). Суперник не простий, але на фоні інших прийнятний.

Башакшехір перервав гегемонію трьох стамбульських грандів і став чемпіоном. В Істанбула незвично мізерна для Туреччини фанатська база та звично солідна група підстаркуватих зірок у складі. Робінью та Кліші пішли, але Шкртел і Демба Ба досі грають першу скрипку. Клуб пов'язують з Ердоганом і піддають сумнівам чесність здобутого титулу, проте на євроарену вплив турецького вождя точно не поширюється. А от обмеження від УЄФА навіть дуже – через порушення ФФП Істанбулу скоротили заявку на ЛЧ. Старт сезону жахливий: 3 поразки, 0 голів.

Найкращий варіант: Мітьюлланд, Ференцварош

Сергій Ребров здійснив справжній подвиг, протягнувши Ференцварош у груповий етап по спинах Селтіка, загребського Динамо та Юргордена. Далі буде неймовірно важко – кожне очко для угорців ставатиме великою перемогою. Склад у Ференцвароша не під Лігу чемпіонів, найдорожчим гравцем вважається Олександр Зубков. Номінально найбажаніший суперник для Динамо та Шахтаря, але ситуацію трішки псує Ребров, який досконало знає що одних, що інших.

Данці теж подолали непростий шлях і здивували заслуженими перемогами над Лудогорцем і Янг Бойз, а ще проходом празької Славії. Але на цьому казка Мітьюлланда, скоріш за все, завершиться. Потрапляння на чемпіона Данії повинно гарантувати українським клубам третє місце в групі. За іменами "вовки" не вражають (можна виділити Еріка Святченка та Піоне Сісто), досвіду виступів на такому рівні в них немає.

Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів: де і коли дивитися церемонію жеребкування групового етапу

Найгірший підсумок жеребкування для Шахтаря: Ліверпуль, Шахтар, Інтер, Борусія М

Найкращий підсумок жеребкування для Шахтаря: Порту, Шахтар, Зальцбург, Ференцварош

Найгірший підсумок жеребкування для Динамо: Баварія, Манчестер Сіті, Динамо, Марсель

Найкращий підсумок жеребкування для Динамо: Порту, Аякс, Динамо, Мітьюлланд