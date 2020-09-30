Динамо і Шахтар очікують на суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів. Де дивитися церемонію жеребкування і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Динамо і Шахтар: де і коли дивитися церемонію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Після вчорашньої перемоги над Гентом Динамо приєдналося до Шахтаря і стало другим представником України у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Церемонія жеребкування відбудеться 1 жовтня о 18:00 у швейцарському Ньйоні.

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Українські уболівальники мають відразу кілька варіантів, аби переглянути трансляцію жеребкування. Передусім, церемонія буде транслюватися наживо на офіційному сайті УЄФА. Телеканали "Футбол 1" також покаже жеребкування у прямому ефірі, починаючи з 18:00.

Окрім того, Шахтар за підтримки титульного партнера клубу Parimatch оранізує спеціальний захід у київському PM Hall. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру, директор з футболу Даріо Срна та гравці стежитимуть за жеребкуванням разом. Shakhtar TV транслюватиме церемонію і покаже реакцію представників донецького клубу на своїх майбутніх суперників.

Нагадаємо, що під час жеребкування Шахтар буде у четвертому кошику, а Динамо – у третьому. УЄФА вже підтвердив, що на цьому етапі турніру продовжить розводити українські та російські клуби.

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