Колишній оборонець шотландського Рейнджерс, англійського Блекберна, збірної Шотландії Алістер Доусон відійшов у вічність. Йому було лише 63.

Серце уродженця Сент-Джонстона перестало битися 26 липня після тривалої боротьби з хворобою, повідомляє Sky Sports.

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Доусон приєднався до Рейнджерс у 1975-му, коли йому було 16, і дебютував за "синіх" під час турне Канадою. Фулбек, який міг закрити обидва фланги, провів на Айброксі 12 років і став капітаном команди. За роки виступів за Джерс Доусон здобув 2 Кубки Шотландії та 4 Кубки ліги.

У 1987 році оборонець перебрався до Англії. Там він захищав кольори Блекберна впродовж трьох років. Пізніше Доусон недовго виступав за Ейрдріоніанс і Лімерік, а завершив ігрову кар'єру в мальтійському Сент Ендрюсі в статусі граючого тренера.

У 1999-2002 рр. Доусон працював із шотландським Гамільтоном і привів "спудеїв" до перемоги в Третьому дивізіоні. Пізніше він керував юнацькими командами Рейнджерс і тренував збірну безхатченків Шотландії. Із нею фахівець переміг на домашньому ЧС-2011.

До слова, Аллі Доусон загалом провів 315 матчів за Рейнджерс і в 2011 році був введений до Зали слави "синіх".