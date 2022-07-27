"Не стало Ростислава Поточняка… Поздно вечером, 26 июля, на 75-м году жизни, не стало одного из лучших игроков в истории Карпат и украинского футбола Ростислава Поточняка... В 1966-1977 гг. Поточняк отыграл в защите команды 369 игр (6 голов), уступая по этому показателю только Льву Броварскому (463 игры).

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Обладатель Кубка СССР-1969. Многие годы Ростислав Поточняк отыграл и за харьковский Металлист, став финалистом Кубка-1983. В 1991 году Ростислав Мирославович был и главным тренером Карпат. Многие годы Ростислав Поточняк передавал свой неисчерпаемый опыт юным футболистам львовского КЗ ДЮСШ Карпаты (бывшая СДЮШОР-4).

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память… О дате и времени похорон Ростислава Поточняка сообщим дополнительно", – написал в Facebook многолетний пресс-атташе Карпат Юрий Назаркевич.

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