Легенда "біло-синіх" Василь Турянчик помер у віці 86 років, повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога.

Помер колишній гравець і тренер Шахтаря Бахарєв, який працював з дітьми в окупованому Донецьку

Оборонець народився у Чинадієві, футбольну освіту здобував у закарпатських командах. У 1959 році отримав запрошення від Динамо, де провів 10 років, став справжньою легендою і дослужився до звання капітана. В чемпіонатах СРСР провів 308 ігор, забив 12 голів. Виграв 4 титули чемпіона і 2 Кубки, тричі потрапляв до щорічних рейтингів "33 найкращі футболісти СРСР".

Ще у 2010 році Турянчика нагородили званням "Почесний громадянин Мукачева", а цьогоріч на новому комплексі ДЮСШ йому було встановлено пам’ятник.

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