Легенда "бело-синих" Василий Турянчик скончался в возрасте 86 лет, сообщил городской голова Мукачева Андрей Балога.

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Защитник родился в Чинадиеве, футбольное образование получал в закарпатских командах. В 1959 году получил приглашение от Динамо, где провел 10 лет, стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана. В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов. Выиграл 4 титула чемпиона и 2 Кубка, трижды попадал в ежегодные рейтинги "33 лучших футболиста СССР".

Еще в 2010 году Турянчика наградили званием "Почетный гражданин Мукачева", а в этом году на новом комплексе ДЮСШ ему был установлен памятник.

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