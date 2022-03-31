Умер легенда и бывший капитан Динамо Турянчик
Динамо и вся футбольная Украина оплакивает утрату культового защитника.
Легенда "бело-синих" Василий Турянчик скончался в возрасте 86 лет, сообщил городской голова Мукачева Андрей Балога.
Умер бывший игрок и тренер Шахтера Бахарев, работавший с детьми в оккупированном Донецке
Защитник родился в Чинадиеве, футбольное образование получал в закарпатских командах. В 1959 году получил приглашение от Динамо, где провел 10 лет, стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана. В чемпионатах СССР провел 308 игр, забил 12 голов. Выиграл 4 титула чемпиона и 2 Кубка, трижды попадал в ежегодные рейтинги "33 лучших футболиста СССР".
Еще в 2010 году Турянчика наградили званием "Почетный гражданин Мукачева", а в этом году на новом комплексе ДЮСШ ему был установлен памятник.
Россия напала на Украину: Шахтер продолжает терять игроков, Зинченко обратился к Левандовски (LIVE)