Вурім Юнг вчинив самогубство, викинувшись з четвертого поверху. 18-річного футболіста корейської команди Гімпо цькували партнери та тренери, повідомляє AS.

Батько розповів, що не знав про проблеми сина. А клуб повідомив про смерть Юнга: "Ми ніколи не забудемо нашу дружбу. Він став зіркою на небі".

Молода американська зірка жіночого футболу вчинила самогубство