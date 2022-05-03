18-річний футболіст вчинив самогубство через цькування партнерів і тренерів
09:47 - Читать на русском
Молодий гравець команди Гімпо вкоротив собі віку, не впоравшись з психологічним тиском.
Вурім Юнг вчинив самогубство, викинувшись з четвертого поверху. 18-річного футболіста корейської команди Гімпо цькували партнери та тренери, повідомляє AS.
Батько розповів, що не знав про проблеми сина. А клуб повідомив про смерть Юнга: "Ми ніколи не забудемо нашу дружбу. Він став зіркою на небі".
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