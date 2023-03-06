Після важкої хвороби пішов з життя колишній захисник В'ячеслав Головін, повідомляє UA-Футбол. 22 лютого він встиг відсвяткувати 70-річний ювілей.

Помер легенда Металіста, який брав з харків'янами Кубок СРСР

Нагадаємо, професіональну кар'єру Головін розпочав у Динамо у 1974-му. За рік він замінив у Шахтарі Анатолія Конькова, який перебрався у київський клуб. Після сезону у запорізькому Металурзі перейшов у Чорноморець, де провів свої найкращі чотири сезони. У складі одеситів забив 2 голи, один з яких у ворота московського Спартака.

Через непорозуміння з тодішнім наставником "моряків" Микитою Симоняном був звинувачений в участі у договірному матчі і завершив кар'єру у 28 років. Виступав до 41 року на аматорському рівні за одеські Динамо, Риболов та Продмаш, вигравав чемпіонат Одеси та Одеської області.

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