После тяжелой болезни ушел из жизни бывший защитник Вячеслав Головин, сообщает UA-Футбол.

Умер легенда Металлиста, который брал с харьковчанами Кубок СССР

22 февраля он успел отпраздновать 70-летний юбилей.

Напомним, профессиональную карьеру Головин начал в Динамо в 1974-м. Через год он заменил в Шахтере Анатолия Конькова, который перебрался в киевский клуб. После сезона в запорожском Металлурге перешел в Черноморец, где провел свои лучшие четыре сезона. В составе одесситов забил 2 гола, один из которых в ворота московского Спартака.

Из-за недоразумений с тогдашним наставником "моряков" Никитой Симоняном был обвинен в участии в договорном матче и завершил карьеру в 28 лет. Выступал до 41 года на любительском уровне за одесские Динамо, Рыбак и Продмаш, выигрывал чемпионат Одессы и Одесской области.

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