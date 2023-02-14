На 85-му році життя пішов із життя колишній гравець та тренер Металіста Віктор Арістов, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

Помер легенда Кривбаса, який брав участь у становленні клубу та працював вчителем

За харківський клуб він виступав з 1967 по 1973 роки і встиг зіграти 270 поєдинків (9 місце в історії клубу). З 1984 по 1992 рр. працював у тренерському штабі Металіста, з яким у 1988-му виграв Кубок СРСР. У 1993-му Арістов певний час навіть був головним тренером клубу. Також встиг попрацювати з миколаївським Евісом, Поліграфтехнікою та луганською Зорею.

З 2004 року працював тренером у СДЮШОР Металіст. У вересні 2007 року вийшов на пенсію, але входив до складу наукової комплексної групи Металіста.

Золоті 90-ті: Динамо розриває ЛЧ, голі та п'яні зірки збірної Англії, бомбардир зі шрамом і ще 27 фото "старої школи"