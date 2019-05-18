Помер екс-гравець Шахтаря Сапронов – він двічі вигравав Кубок СРСР

Колишній футболіст Шахтаря Валентин Сапронов помер на 89-му році життя.

17 травня не стало колишнього футболіста та тренера донецького Шахтаря Валентина Сапронова, передає офіційний сайт "гірників".

Шапка Луческу, легендарна фраза Жадсона та інше – Шахтар зробив ефектний проморолик перед матчем з Динамо

Вихованець авдіївського футболу виступав за донецьку команду з 1952 по 1963 рік і двічі вигравав Кубок СРСР (1961 та 62 роки), З 1965 по 1967 роки був тренером "помаранчево-чорних".

Сапронов став першим футболістом Шахтаря, який був викликаний до збірної СРСР.

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному