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Помер екс-гравець Шахтаря Сапронов – він двічі вигравав Кубок СРСР

18 травня 08:47 1456 Читать на русском
Помер екс-гравець Шахтаря Сапронов – він двічі вигравав Кубок СРСР
Валентин Сапронов та Рінат Ахметов / ФК Шахтар

Колишній футболіст Шахтаря Валентин Сапронов помер на 89-му році життя.

17 травня не стало колишнього футболіста та тренера донецького Шахтаря Валентина Сапронова, передає офіційний сайт "гірників".

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Вихованець авдіївського футболу виступав за донецьку команду з 1952 по 1963 рік і двічі вигравав Кубок СРСР (1961 та 62 роки), З 1965 по 1967 роки був тренером "помаранчево-чорних".

Сапронов став першим футболістом Шахтаря, який був викликаний до збірної СРСР.

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