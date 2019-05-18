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Умер экс-игрок Шахтера Сапронов – он дважды выигрывал Кубок СССР

18 мая 08:50 107 Читати українською
Умер экс-игрок Шахтера Сапронов – он дважды выигрывал Кубок СССР
Валентин Сапронов и Ринат Ахметов / ФК Шахтер

Бывший футболист Шахтера Валентин Сапронов умер на 89-м году жизни.

17 мая ни стало бывшего футболиста и тренера донецкого Шахтера Валентина Сапронова, передает официальный сайт "горняков".

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Воспитанник авдеевского футбола выступал за донецкую команду с 1952 по 1963 год и дважды выигрывал Кубок СССР (1961 и 62 года), с 1965 по 1967 годы был тренером "оранжево-черных".

Сапронов стал первым футболистом Шахтера, который был вызван в сборную СССР.

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