Сумна звістка прийшла зі Львова – у вічність відійшов колишній футболіст та тренер Анатолій Шидловський.

У п'ятницю, 4 грудня, зупинилось серце Анатолія Шидловського на 72 році життя. Його вже поховали на Янівському цвинтарі у Львові.

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Шидловський був частиною Карпат, які у 1969-му здобували Кубок СРСР. Щоправда, Анатолій у тому розіграші не зіграв, хоча й виступав за "зелено-білих" з 1965 по 1970 роки з невеликими перервами.

Також екс-футболіст грав за Десну, Буковину, вінницький Локомотив та запорізький Металург. Коли повісив бутси на цвях, став коучем – більша частина його тренерської кар'єри пройшла у Вінниці.

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