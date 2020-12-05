Печальная весть пришла из Львова – в вечность отошел бывший футболист и тренер Анатолий Шидловский.

В пятницу, 4 декабря, остановилось сердце Анатолия Шидловского на 72 году жизни. Его уже похоронили на Яновском кладбище во Львове.

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Шидловский был частью Карпат, которые в 1969-м завоевывали Кубок СССР. Правда, Анатолий в том розыгрыше не сыграл, хотя и выступал за "зелено-белых" с 1965 по 1970 годы с небольшими перерывами.

Также экс-футболист играл за Десну, Буковину, винницкий Локомотив и запорожский Металлург. По завершении карьеры игрока стал коучем – большая часть тренерской карьеры прошла в Виннице.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?