Умер экс-игрок Карпат Шидловский, который был частью команды-победителя Кубка СССР-1969
Печальная весть пришла из Львова – в вечность отошел бывший футболист и тренер Анатолий Шидловский.
В пятницу, 4 декабря, остановилось сердце Анатолия Шидловского на 72 году жизни. Его уже похоронили на Яновском кладбище во Львове.
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Шидловский был частью Карпат, которые в 1969-м завоевывали Кубок СССР. Правда, Анатолий в том розыгрыше не сыграл, хотя и выступал за "зелено-белых" с 1965 по 1970 годы с небольшими перерывами.
Также экс-футболист играл за Десну, Буковину, винницкий Локомотив и запорожский Металлург. По завершении карьеры игрока стал коучем – большая часть тренерской карьеры прошла в Виннице.
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?