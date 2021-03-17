"Не стало Бориса Рассихіна... Вчора, 16 березня, на 84-му році життя, не стало колишнього гравця Карпат, відомого українського фахівця футболу, Заслуженого тренера України Бориса Андрійовича Рассихіна.

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Борис Рассихін був гравцем створеної ще у 1963 р. команди Карпати і загалом у 1963-1964 рр. провів за львівську команду 55 ігор (5 голів). У 70-х роках минулого століття багато років працював помічником Ернеста Юста у тренерському штабі Карпат, а у 1989 р. доклав багато зусиль для відродження команди, ставши головним тренером львів'ян. Майстер спорту СРСР. За порівняно короткий час Борис Андрійович пережив важкі втрати – смерті спочатку дружини, а нещодавно і сина… Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічная пам’ять…" – написав у Facebook багаторічний прес-аташе Карпат Юрій Назаркевич.

Додамо, що Рассихін народився у Москві, однак футбольну освіту здобував у тоді ще сталінському Шахтарі. Окрім "гірників", виступав за Карпати та дрогобицький Нафтовик.

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