"Не стало Бориса Рассихина... Вчера, 16 марта, на 84-м году жизни не стало бывшего игрока Карпат, известного украинского специалиста футбола, Заслуженного тренера Украины Бориса Андреевича Рассихина.

Умер легенда Карпат Роман Покора – он побеждал в Кубке СССР-1969

Борис Рассихин был игроком созданной еще в 1963 году команды Карпаты и в 1963-1964 гг. провел за львовскую команду 55 игр (5 голов). В 70-х годах прошлого века много лет работал помощником Эрнеста Юста в тренерском штабе Карпат, а в 1989 г. приложил много усилий для возрождения команды, став главным тренером львовян. Мастер спорта СССР. За сравнительно короткое время Борис Андреевич пережил тяжелые утраты – смерти сначала жены, а недавно и сына... Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память..." – написал в Facebook многолетний пресс-атташе Карпат Юрий Назаркевич.

Добавим, что Рассихин родился в Москве, однако футбольное образование получил в тогда еще сталинском Шахтере. Кроме "горняков", выступал за Карпаты и дрогобычский Нефтяник.

Мар'ян Швед розставив усі крапки над "і": воскресіння у Мехелені, контракт із Динамо, ставлення до Смалійчука і Карпат