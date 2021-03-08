Роман Покора пішов з життя на 74-му році життя.

Сьогодні, 8 березня, помер Роман Покора, який останніми роками мав проблеми зі здоров'ям, повідомляє Юрій Назаркевич у Facebook.

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Покора був важливою фігурою у Карпатах, провівши за львівський клуб 191 матч, екс-півзахисник допоміг "левам" тріумфувати у Кубку СРСР-1969. Легенда Карпат встиг попрацювати тренером в УПЛ, за плечима фахівця робота у Волині (1992-1994) та Олександрії (2001-2003).

Роман Покора також очолював представників Першої ліги, серед яких були Скала, Полісся, Нива В, Миколаїв, Енергетик та Геліос.

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