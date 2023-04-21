Экс-игрок "блаугранас" Жозе Мария Фусте скончался в возрасте 82 лет 21 апреля. Об этом сообщило Mundo Deportivo. Полузащитник посвятил Барселоне около 10 лет и по завершении карьеры оставался рядом с клубом.

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Фусте присоединился к академии каталонцев в возрасте 12 лет. Его дебют во взрослом футболе состоялся за команду Кондал, а затем он отправился на один сезон в Осассуну. Как игрок Барсы Фусте официально дебютировал в ответном матче финала Кубка ярмарок (10 июня 1962) дома против Валенсии. В общей сложности полузащитник провел за "блаугранас" 406 игр и забил 117 голов.

За национальную команду Фусте дебютировал в 1964 году. В том же году он одержал победу на чемпионате Европы вместе со сборной Испании, сыграв в полуфинале и в финале. Также полузащитник участвовал в чемпионате мира 1966 года.

После завершения карьеры Фусте был спортивным советником Барселоны, когда каталонский клуб возглавляли Сандро Росель и Хосеп Мария Бартомеу.

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