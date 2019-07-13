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Помер брат Зідана

18:20 1489 Читать на русском
Помер брат Зідана
Хвилина мовчання в пам'ять про брата Зідана / Фото офіційного сайту Реала

У сім'ї головного тренера Реала Зінедіна Зідана сталася трагічна подія.

Офіційний сайт "вершкових" оголосив про смерть Фаріда Зідана, який є рідним братом легендарного француза.

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Перед черговим тренуванням у Монреалі всі гравці і тренерський штаб команди провели хвилину мовчання в пам'ять про близького родича Зідана. Сам наставник був змушений терміново покинути розташування Реала.

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Життя Фаріда Зідана обірвалося на 55 році через рак. У сім'ї керманича мадридців залишилося троє братів і одна сестра.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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