Умер брат Зидана

Минута молчания в память о брате Зидана / Фото официального сайта Реала

В семье главного тренера Реала Зинедина Зидана произошло трагическое событие.

Официальный сайт "сливочных" объявил о смерти Фарида Зидана, который является родным братом легендарного француза.

"Я просыпаюсь с надеждой, что это – страшный сон": жене Наингголана диагностировали рак

Перед очередной тренировкой в Монреале все игроки и тренерский штаб команды провели минуту молчания в память о близком родственнике Зидана. Сам наставник был вынужден срочно покинуть расположение Реала.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Жизнь Фарида Зидана оборвалась на 55 году из-за рака. В семье рулевого мадридцев осталось трое братьев и одна сестра.