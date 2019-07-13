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Умер брат Зидана

18:25 228 Читати українською
Умер брат Зидана
Минута молчания в память о брате Зидана / Фото официального сайта Реала

В семье главного тренера Реала Зинедина Зидана произошло трагическое событие.

Официальный сайт "сливочных" объявил о смерти Фарида Зидана, который является родным братом легендарного француза.

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Перед очередной тренировкой в Монреале все игроки и тренерский штаб команды провели минуту молчания в память о близком родственнике Зидана. Сам наставник был вынужден срочно покинуть расположение Реала.

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Жизнь Фарида Зидана оборвалась на 55 году из-за рака. В семье рулевого мадридцев осталось трое братьев и одна сестра.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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