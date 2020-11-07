У п'ятницю, 6 листопада, помер батько легендарного воротаря київського Динамо і збірної України Олександра Шовковського – Володимир Станіславович, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Із безмежним сумом, як і всі київські динамівці, я сприйняв цю трагічну звістку. Пішла з життя прекрасна людина з щирою і доброю душею. Покинув цей світ батько, який виховав порядну і благородну, відкриту і приємну людину, справжнього патріота нашої країни, а також – талановитого футболіста, який приніс Україні чимало яскравих перемог.

Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття родині Шовковських з приводу непоправної втрати – смерті близької людини. Жодні слова не втішать того, хто втратив рідну людину. Світла пам'ять про Володимира Станіславовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав", – відреагував на трагедію президент Динамо Ігор Суркіс.

До слова, Володимир Станіславович Шовковський народився на Західній Україні. Навчався у Дрогобицькому педагогічному інституті. Після служби в армії переїхав до Києва, де отримав будівельну спеціальність. Разом із дружиною Ольгою виховав сина, який золотими літерами вписав прізвище Шовковський до історії київського Динамо і став кумиром мільйонів любителів футболу.

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