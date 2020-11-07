В пятницу, 6 ноября, умер отец легендарного вратаря киевского Динамо и сборной Украины Александра Шовковского – Владимир Станиславович, сообщает официальный сайт Динамо.

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"С безграничной грустью, как и все киевские динамовцы, я воспринял эту трагическую весть. Ушел из жизни прекрасный человек с искренней и доброй душой. Покинул этот мир отец, воспитавший порядочного и благородного, открытого и приятного человека, настоящего патриота нашей страны, а также – талантливого футболиста, который принес Украине немало ярких побед.

От имени нашего клуба и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования семье Шовковских по поводу невосполнимой утраты – смерти близкого человека. Никакие слова не утешат того, кто потерял родного человека. Светлая память о Владимире Станиславовиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал", – отреагировал на трагедию президент Динамо Игорь Суркис.

К слову, Владимир Станиславович Шовковский родился на Западной Украине. Учился в Дрогобычском педагогическом институте. После службы в армии переехал в Киев, где получил строительную специальность. Вместе с женой Ольгой воспитал сына, который золотыми буквами вписал фамилию Шовковский в историю киевского Динамо и стал кумиром миллионов любителей футбола.

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