Сьогодні на 81-му році життя померла Аделаїда Панкратівна Лобановська, повідомляє офіційний сайт Динамо.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Аделаїди Панкратівної Лобановської, висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратівна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею.

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Щиро сумую разом з рідними і близькими Аделаїди Лобановської. Всім, хто знав цю чудову жінку, буде не вистачати її доброти і життєвого оптимізму. Світла пам'ять про Аделаїду Панкратівну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях", – відреагував на трагедію президент Динамо Ігор Суркіс.

Додамо, що 21 жовтня Аделаїда Лобановська відзначила ювілей – 80 років. Її легендарний чоловік пішов з життя 13 травня 2002-го.

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