У віці 46 років пішов із життя французький рефері Себастьян Десаж, повідомляє офіційний сайт FFF.

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"Ми знали, що останніми місяцями у Себастьяна Десажа були проблеми зі здоров'ям, але його смерть шокує. Судді, федерація, ми дуже засмучені. Він був людиною, яку поважали і цінували за його якості як рефері і чоловіка. Він був закоханий у футбол, в гру. Федерація висловлює щирі співчуття його родині та його близьким", – заявив президент місцевої федерації Ноель Ле Грае.

В основному Десаж обслуговував матчі чемпіонату Франції, також арбітр мав досвід роботи на поєдинках Ліги Європи і кваліфікації до Євро-2016.

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