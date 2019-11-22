"Поля були схожі на болото, стадіони недоглянуті", – Петраков про спроби Португалії нейтралізувати "синьо-жовтих"

Наставник збірної України U-17 Олександр Петраков підбив підсумок виступу своєї команди у кваліфікаційному раунді Євро-2020 (U-17).

"Відверто кажучи, я дуже хвилювався за цей турнір у Португалії. Але все-таки вийшло зробити те, що ми планували. Можу сказати величезне спасибі хлопцям, моєму тренерському штабу й усьому персоналу за виконану роботу.

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Найбільше дошкуляла якість полів. Постійні дощі перетворювали їх мало не на болото. Стадіони були якісь недоглянуті. Хоча самі португальці виступали на відмінному газоні, а решту команд відправили невідомо куди. До того ж і до тренувань доводилося добиратися більш ніж півгодини. Напевно, португальці думали, що ми підсядемо до очної грі з ними, і господарі візьмуть нас теплими. З албанцями саме так і сталося, оскільки вони прилетіли пізно ввечері напередодні змагань.

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Знаєте чому у третьому матчі, який, по суті, нічого не вирішував для збірної України (путівка до еліт-раунду була вже в кишені – прим.), українці не дозволили португальцям хоча б раз влучити у ворота? Тому що ми грали в рівних умовах, на хорошому газоні. Ми теж не сидимо склавши руки. Ми досконально вивчили противника. Але найприємніше, що футболісти збірної України прогресують на наших очах. Тут немає зіркових гравців, а є команда. Вони нас уважно слухали, працювали і виконали практично все те, що ми напрацьовували під час тренувань. Ось і результат!" – цитує Петракова офіційний сат УАФ.

Нагадаємо, напередодні юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) провела три кваліфікаційні матчі проти Грузії (2:0), Албанії (2:0) та Португалії (0:0). "Синьо-жовті" посіли першу сходинку й пробилися до еліт-раунду цих змагань, який пройде навесні наступного року.

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