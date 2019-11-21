Україна шокує завдяки Бєсєдіну, або Збірна мрії, – чому європейські ЗМІ радіють і не дуже успіху наших на Євро-2020

Збірна України отримала місце в посіві при жеребкуванні фінальної частини Чемпіонату Європи 2020. Це єдина команда з першого кошика, яку в західних ЗМІ не вважають грандом.

Тому поява команди Шевченка в еліті посіву когось дивує, а когось тішить чи навіть засмучує. Україна завершила відбір Євро-2020 на 6-му місці в заліку всіх збірних, і це унікальне для неї досягнення. Сенсаційні "синьо-жовті" не лише помістили Португалію в 3-й кошик, а й завдали Фернанду Сантушу першої для цього тренера поразки у відборах та фінальних частинах Чемпіонату Європи (також не програвав у Лізі націй). Утім, навіть після таких подвигів наша національна команда все ще залишається ласим шматочком при жеребкуванні за версією журналістів з кількох країн.

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Так, шведське видання Expressen побоюється, що їхня збірна, яка заробила місце лише у 3-му кошику, потрапить у квартет жаху. Англія, яка разом з Шотландією буде одним з господарів на груповому етапі, Франція (чинні чемпіони світу) та Уельс з Бейлом, Ремзі та купою гравців з АПЛ – цілком реальний варіант, пише Терезе Стрьомберг. Насправді валлійці можуть випасти шведам лише в компанії Італії та Франції, але й без них подібний розклад жеребкування не назвеш приємним варіантом. В 1/8 фіналу виходять також 4 найкращі збірні з тих шести, що посядуть треті місця у своїх групах, але в разі двох поразок розраховувати на прохід буде складно і за таких умов.

А ось групою мрії шведська журналістка називає нашу компанію: Нідерланди, Україна і Фінляндія. Тут також є певна неточність. Фіни, які вперше кваліфікувалися на великий турнір, можуть потрапити у групу до Росії та Бельгії або ж Італії, але не до нас. Команда Шевченка могла б стати збірною мрії для Швеції, адже її "можна вважати найслабшою з першого кошика". А ось головний тренер шведів Янне Андерссон, як і його гравці, нарікає на "м'яко кажучи, безлад в організації" і просить не суперників, а почати турнір якомога пізніше – десь так на 5-й день.

Оглядач британського ESPN Дейл Джонсон акцентує увагу на тому, що наша збірна опинилася серед топ-6 посіву, тоді як чинні чемпіони світу та Європи не потрапили туди. "Посів на турнір базується на виступах виключно у цьому відборі. Україна шокує, залишивши позаду Францію та Португалію. Вона стала однією з шести найкращих сіяних. Українці виграли 6 матчів, зігравши внічию лише двічі на виїзді. Гол Артема Бєсєдіна на 90+3 хвилині в Сербії став тією різницею, яка відділила від французів. Це означає, що Францію тепер гарантовано чекає Італія, Англія, Німеччина чи Іспанія, але в тій же групі може опинитися і Португалія".

Загалом англійські журналісти наввипередки пишуть про загрозу групи смерті через Україну, яка посунула фаворитів у 2-й та 3-й кошики. Мовляв, тепер команду Гарета Саутгейта вже на груповому етапі можуть чекати Франція або Хорватія в компанії Португалії та Шотландії або Сербії. Між іншим, з 2000-го року лише 4 збірні проходили всі кваліфікації Мундіалю та Євро. Серед них саме Португалія і Франція, а також Німеччина та Іспанія – 3 останні чемпіони світу, до слова.

France Football вважає, що ніякої великої сенсації не трапилося – півфіналіст Євро-2016, щоправда, боровся за вихід до останнього, зате Нідерланди впевнено повернулися після відсутності на попередньому турнірі. Серед "певних несподіваних результатів, які все ж були" видання, що вручає Золотий м'яч, виділяє вихід скромної Фінляндії (55-е місце в рейтингу ФІФА) та команду Шевченка: "Україна не дала збутись низці прогнозів, залишивши позаду Португалію і пролетівши свій відбір без поразок". France Football також вважає найгіршим варіантом Англію (або Німеччину), Португалію і Сербію.

Нідерланди пропустили 2 попередні чемпіонати (світу та Європи), але їхні фанати вірять у перемогу. На сайті популярного видання AD відразу 31% з 11 тисяч опитаних проголосував за нашого суперника як чемпіона Європи-2020. Далі йдуть Бельгія (25%) і Франція (15%). Усі інші "вічні" фаворити не набрали й 10 відсотків. Кого запитати про збірну України, як не Євгена Левченка – екс-гравця національної команди, який провів немало сезонів, виступаючи в нідерландській Ередивізії? Експерт програми "Головна команда", що виходить на українських телеканалах-трансляторах Євро-2020, застерігає від недооцінки. На думку Левченка, ця збірна – одна з найкращих команд України за всю незалежну історію.

Саме цю фразу журналіст Стен Вагтман виніс у заголовок. Чому ця збірна не поступається чвертьфіналісту ЧС-2006? "Тоді все дуже залежало від персони Шевченка. Зараз, якщо випадає один гравець, нам не доводиться впадати в паніку". Екс-нападник Мілана та Челсі зміг переконати у своїх тренерських здібностях більшість людей, хоча на початку цієї історії у 2016-му і після проваленої кваліфікації на ЧС-2018 все було інакше. Левченко відзначає загальну похвалу Шевченка у ЗМІ та середовищі вболівальників, але вказує на суттєвий вплив італійських тренерів, які дуже важливі для стабільності команди. "Мауро Тассотті прекрасно доповнює його".

"Крім сили команди, впливу Шевченка та його штабу, Україна має ще одну зброю – вболівальники, як ніколи, зривали горлянки на підтримку збірної і гнали вперед. Тоді як клубний футбол уже не такий привабливий, всі з нетерпінням чекають матчів національної команди. Зіграла свою роль і ситуація з Росією. За словами Левченка, "люди стали більш націоналістичними і відчули зв'язок зі своєю країною. Результати Росії завжди порівнюють з українськими, і це стає темою для жартів".

Журналіст запитав, кого Нідерланди повинні боятися. Левченко назвав Пятова як дуже надійного воротаря, Миколенка – великим талантом, а в півзахисті виокремив "надзвичайно важливих" Зінченка і Маліновського. У передній лінії варто остерігатися натуралізованого бразильця Марлоса, ну а "Ярмоленко залишається топовим виконавцем". Насамкінець нідерландець запитує: "Але ми ж все одно будемо бити Україну, правда?" У відповідь Левченко закликав їх поважати суперника, якого, вочевидь, сприймають не так серйозно, як грандів. "Так, у Нідерландів на кожній позиції кращий гравець, але ви не можете недооцінювати українців".

Het is al duidelijk dat Oekraïne de tegenstander uit Pot 1 is voor Oranje. Lees als eerste op PRO wat we precies kunnen verwachten. Een tactische analyse, door @sam_planting. (PRO) https://t.co/nbnG7fEfXa — VI (@VI_nl) November 20, 2019

Видання Voetbal International підготувало великий аналітичний матеріал про секрети успіху команди Шевченка. Журналіст Сем Плантінг переконаний, що "Андрій Шевченко, абсолютна ікона попереднього золотого покоління українських футболістів, привчив групу талановитих виконавців працювати як колектив. Це збірна, яка змінилася значно різкіше, ніж ви могли очікувати. Шевченко в ролі гравця був частиною багатьох зіркових колективів. Наприкінці 90-х разом з Ребровим утворив королівську пару нападників у машині пресингу Лобановського, яка зупинилася за крок до фіналу Ліги чемпіонів 1998/99. У Мілані роками грав пліч-о-пліч з Мальдіні, Кака, Зеєдорфом та Руй Коштою. У Челсі Абрамовіча став свідком покоління Дрогба, Баллака, Макелеле.

Крім того, провів років 15 під керівництвом таких тренерів, як Лобановський, Анчелотті, Моурінью – практично ідеальний досвід навчання з тактичної точки зору". Портал виділяє двох найкращих гравців збірної у відборі Євро-2020 – Зінченко і Маліновський добре відомі, адже грали в країнах Бенілюксу. Руслана хвалять за універсальність, називають хижаком і порівнюють з хавбеком Барселони Френкі Де Йонгом, а Олександру пригадують виступи за ПСВ на позиції десятки, хоча зараз і в Манчестер Сіті, і в національній команді він виконує дещо інші, навіть вагоміші ролі.

"Слід визнати, що Україна, мабуть, сприятливіший суперник, ніж такі фаворити чемпіонату Європи, як Франція, Італія чи Іспанія. З іншого боку команда Шевченка – зовсім не хлопчик-мізинчик. Це талановита збірна, з хорошим тренером, тактикою, підібраною під якості найкращих гравців, і правильним балансом між обдарованими індивідуалістами та жертовними зброєносцями. Матч Нідерланди – Україна обіцяє бути цікавим". До слова, колишні гравці "помаранчевих" також відзначають, що їхня збірна сильна колективом, як ніколи. У Нідерландів такі ж хороша атмосфера, взаємодопомога і бойовий командний дух, як у наших, а також вперше за багато років відсутні скандали.

NU.nl радіє варіанту з нашими ще до жеребкування. Портал вважає, що друге місце Нідерландів після Німеччини навряд чи можна називати недоліком, адже з першого кошика команді Кумана випала Україна, а не топ-збірні. А ось Telegraaf забув, як "синьо-жовті" успішно грали на Чемпіонаті світу 2006, зате пригадує 2 поспіль розчарування від попередніх Євро. Автор видання Йорік Хокке вважає нашим найвідомішим найкращим гравцем відбору Андрія Ярмоленка, якому "не вдалося повторити фурор часів Динамо в Борусії Д". Крім того, він пише, що Україна у відносно важкій групі з чинними чемпіонами Європи і сильними зірковими сербами досягла результату, якого мало хто чекав. На думку Хокке, після важкого старту ключовий імпульс команда отримала, розгромивши Сербію 5:0.

Vorige keer toen Oranje (B) tegen Oekraïne speelde kregen we deze heerlijke opstelling voorgeschoteld. Met onder meer Marcellis en Brama. pic.twitter.com/7f2u5wd9K6 — Michel Doodeman (@micheldoodeman) November 19, 2019

А ще журналіст пригадує, що Шевченко відмовився очолити збірну у 2012-му, але прийшов до цього через 4 роки і досягнув успіху, а історія свідчить на користь "помаранчевих". Команди зустрічалися двічі в товариських матчах, і в Роттердамі у 2008-му Україна зазнала розгромної поразки 0:3. Через 2 роки в Донецьку суперники розійшлися миром 1:1, забили Джермейн Ленс та Олександр Алієв. Це був перший і єдиний з 4-х матч, який Мирон Маркевич не виграв на чолі збірної. Тоді, до слова, Шевченко виходив у ролі футболіста, а грали Пятов, Коноплянка та ще декілька гравців, які могли б і зараз виступати за збірну. У суперника ж склад змінився повністю.

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